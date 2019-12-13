النفط يرتفع 1% مع التفاؤل بالصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل حيال إتمام الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتأتي المكاسب في الذهب الأسود بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن بلاده قريبة للغاية من إتمام الصفقة التجارية مع الصين.

وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير أن واشنطن تنظر في تأجيل أو إلغاء التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

كما أن وزارة التجارة الصينية أكدت أن واشنطن وبكين يعقدان اتصالات وثيقة فيما يتعلق بالأوضاع التجارية.

وعلى جانب آخر، ينتظر المستثمرون الإفصاح عن نشاط التنقيب عن الخام الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 1.1 بالمائة ليصل إلى 64.91 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة مسجلاً 59.68 دولار للبرميل.