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الإسترليني يقفز 2% بعد فوز حزب جونسون وآمال إتمام البريكست

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الإسترليني يقفز 2% بعد فوز حزب جونسون وآمال إتمام البريكست الإسترليني يقفز 2% بعد فوز حزب جونسون وآمال إتمام البريكست

مباشر: قفز الجنيه الإسترليني بنحو 2 بالمائة أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج الانتخابات البريطانية والتي عززت من آمال إتمام البريكست.

وبحسب نتائج انتخابات المملكة المتحدة التي عقدت بالأمس، فإن حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون فاز بـ363 مقعداً من أصل 650 مقعداً فيما حصل حزب العمال المعارض على 203 مقاعد.

ويعني تقدم حزب المحافظين إمكانية تمرير صفقة البريكست التي توصل جونسون لها مع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام.

ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام إتمام عملية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي قبل الموعد المحدد في 31 يناير/كانون الثاني عام 2020.

وبحلول الساعة 8:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 2 بالمائة مسجلاً 1.3421 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 1.6 بالمائة، ليتراجع اليورو إلى 0.8334 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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