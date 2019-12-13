حزب المحافظين بقيادة جونسون يفوز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية

مباشر: تمكن رئيس وزراء بريطانيا ورئيس حزب المحافظين بوريس جونسون من الفوز بأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت بالأمس، ما يمهد الطريق أمام صفقة البريكست.

وبحسب النتائج المعلنة في وقت مبكر اليوم الجمعة، فإن حزب المحافظين الحاكم حصل على 363 مقعداً في البرلمان البريطاني من أصل 650 مقعد، وذلك بحصة 43.6 بالمائة.

وتعد نتائج التصويت تلك هي الأكبر في تاريخ حزب المحافظين منذ عام 1987.

كما تعتبر هذه المقاعد أعلى فارق ملحوظ عن حزب العمال المعارض بقيادة جيرمي كوربين والذي تمكن من تأمين 203 مقعداً، بنسبة تصويت بلغت 32.2 بالمائة.

ومن شأن ذلك أن يمنح جونسون أغلبية مريحة في مجلس العموم تمكنه من إتمام عملية البريكست بنهاية يناير/كانون الثاني بعد تمرير الصفقة من البرلمان.

أما الحزب القومي الأسكتلندي، فحصل على 48 مقعداً مع حقيقة أن نسبة التصويت بلغت 3.9 بالمائة.

أما الحزب الديمقراطي الليبرالي فحصل على 11 مقعداً بحصة 11.5 بالمائة.

ويعتبر هذا التصويت هو الأول الذي يقام في فصل الشتاء منذ عام 1974 كما أنه الأول الذي يعقد في شهر ديسمبر/كانون الأول منذ عام 1923.

وبعد إعلان النتائج، توجه رئيس الوزراء البريطاني بالشكر لكل من شارك في التصويت عبر موقع "تويتر"، قائلاً: "نحن نشهد أفضل ديمقراطية في العالم".