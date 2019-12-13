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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية

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الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل مع تطورات تجارية وسياسية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بدعم إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة في أعقاب عودة آمال الصفقة التجارية إضافة إلى التطورات السياسية الإيجابية.

وتلقت البورصات الأوروبية الدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأن واشنطن قريبة للغاية من التوصل لاتفاق مع الصين وسط تقاير تشير لتأجيل التعريفات المخططة على بكين.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن حزب المحافظين الحاكم بقيادة بوريس جونسون تمكن من الفوز في الانتخابات العامة بنحو 363 مقعداً، وهو ما يعزز فرص تمرير صفقة البريكست.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر 600 بأكثر من 1.6 بالمائة ليصل إلى 414.2 نقطة.

كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.9 بالمائة مسجلاً 7339.6 نقطة، فيما شهد مؤشر "داكس" الألماني" زيادة 1.3 بالمائة ليسجل 13389.8 نقطة.

أما مؤشر "كاك" الفرنسي، فسجل ارتفاعاً بنحو 1.4 بالمائة ليرتفع إلى 5965.02 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.1174 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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