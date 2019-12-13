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نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة مكاسب يومية في 10 أشهر

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نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة مكاسب يومية في 10 أشهر نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة مكاسب يومية في 10 أشهر

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 14 شهراً في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل نيكي أكبر وتيرة مكاسب في غضون 10 أشهر.

واستفادت الأسهم الياباني من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد بأن بلاده قريبة للغاية من الصفقة التجارية، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

كما أفاد تقرير لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة وافقت على تعليق التعريفات الجمركية على السلع الصينية والتي كان من المفترض دخولها حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل في مقابل تعهد بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية في 2020.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2.5 بالمائة أو ما يعادل 598.3 نقطة، ليغلق عند مستوى 24023.1 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

كما تعتبر وتيرة الصعود في جلسة اليوم والبالغة 2.55 بالمائة هي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 10 أشهر.

وعلى صعيد الأسبوع، فإن المؤشر الياباني سجل مكاسب بنحو 2.9 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فشهد زيادة 1.6 بالمائة ليصل إلى 1739.98 نقطة.

وبحلول الساعة 7:27 صباحاً بتوقيت جرينتش،  تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 109.61 ين.

مباشر (اقتصاد)

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