أرامكو تقفز بسيولة السوق السعودي 399% في أسبوع

الرياض- مباشر: قفزت شركة أرامكو السعودية بالقيمة السوقية لأسهم السوق السعودية الرئيسية نحو 7.38 تريليون ريال (1.97 تريليون دولار) تعادل نسبة 399 بالمائة، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

بدأ التداول على أسهم أرامكو السعودية، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ضمن قطاع الطاقة تحت رمز "2222"، ليتصدر القطاع ارتفاعات السوق بنهاية الأسبوع بنسبة 3.28 بالمائة.

وأغلق رأس المال السوقي لأسهم السوق السعودي عند 9.23 تريليون ريال (2.46 تريليون دولار)، مقارنة بنحو 1.85 تريليون ريال (493.26 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي على ارتفاع 1.27 بالمائة تعادل 100.26 نقطة، ليصل لمستوى 8005.8 نقطة، بنهاية الأسبوع، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 201 بالمائة، لتصل إلى 32.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع مقابل 10.7 مليار ريال قيمة تداولات الأسبوع السابق.

وبالمثل ارتفعت كميات التداول بنسبة 152.5 بالمائة، لتصل إلى 1.12 مليار سهم مقابل 442.7 مليون سهم تداولات الأسبوع السابق.

وشهد السوق ارتفاع 17 قطاعا، مقابل تراجع 4 قطاعات تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية 4.1 بالمائة.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات يوم الخميس عند مستويات الـ 36.80 ريال، بنسبة ارتفاع 4.55 ريال، وبمكاسب 1.60 ريال ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً والأكثر نشاطاً على كافة المستويات.

بلغت قيمة السيولة على سهم أرامكو نحو 15.86 مليار ريال، من خلال 418 مليون سهم.

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