أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع تهدئة الأوضاع التجارية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع زيادة شهية المخاطرة على خلفية تهدئة في الأوضاع التجارية.

وتأثر المعدن النفيس سلباً من تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن قريبة للغاية من الصفقة التجارية مع الصين.

ويأتي العزوف عن الأصول الآمنة مثل الذهب على الرغم من الهبوط المحلوظ في قيمة الدولار الأمريكي.

ومن المقرر الإفصاح عن مبيعات التجزئة وأسعار الواردات في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 6:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.80 دولار ليصل إلى 1470.50 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3.42 دولار ليسجل 1466.38 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 96.870.