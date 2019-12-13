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مطاردة ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في القطرانة

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مطاردة ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في القطرانة مطاردة ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في القطرانة

جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومن خلال متابعتهم لعدد من قضايا السرقات لمحال تجارية ومركبات في عدد من محافظات الجنوب فقد وقع الاشتباه على ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في قضايا السرقات وسرقة المركبات حيث بوشر بجمع المعلومات حولهم لالقاء القبض عليهم .

واضاف الناطق الاعلامي انه بمتابعة اولئك الاشخاص وردت معلومات فجر اليوم حول قيام اولئك الاشخاص بسرقة احدى المركبات من العاصمة وانهم متجهون بواسطة مركبتين مسروقتين باتجاه الجنوب حيث جرى في منطقة القطرانة محاولة ايقافهم ، الا انهم بادروا فور مشاهدة رجال الامن العام باطلاق عيارات نارية باتجاههم واصابوا احدى مركبات القوة بعيارات نارية حيث تم الرد عليهم بالمثل والقي القبض على احدهم بعد ان ابدى مقاومة شديدة وضبطت بحوزته المركبة المسروقة وتبين أنه تعرض لاصابة في منطقة القدم واسعف للمستشفى لتلقي العلاج فيما لاذ الشخصان المطلوبان الآخران بالفرار وما زال البحث جارياً عنهما.

 

 

جي بي سي نيوز

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