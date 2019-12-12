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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" و"ناسداك" يرتفعان لمستويات قياسية عند الإغلاق

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محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" و"ناسداك" يرتفعان لمستويات قياسية عند الإغلاق محدث.. "ستاندرد.آند.بورز" و"ناسداك" يرتفعان لمستويات قياسية عند الإغلاق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية عند ختام تعاملات اليوم الخميس، ليربح "داو جونز" 220 نقطة مع آمال الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجل مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" أعلى مستوى لهما على الإطلاق مع تصريحات إيجابية بشأن التجارة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من عقد صفقة تجارية  كبيرة مع الصين.

كما ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الصين بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، بعد أن أقبل الاحتياطي الفيدرالي على نفس الخطوة بالأمس.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي للمنتجين الأمريكيين أدنى مستوى في 3 سنوات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة ليصل إلى 28132 نقطة رابحاً 220 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة إلى 3168 نقطة،  وزاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 8717 نقطة.

وبحلول الساعة 9:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.289.

مباشر (اقتصاد)

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