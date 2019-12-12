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ثروة الأسر الأمريكية ترتفع لـ114 تريليون دولار بالربع الثالث

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ثروة الأسر الأمريكية ترتفع لـ114 تريليون دولار بالربع الثالث ثروة الأسر الأمريكية ترتفع لـ114 تريليون دولار بالربع الثالث

مباشر: صعدت ثروة الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد نحو 114 تريليون خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس، أن صافي ثروة الأسر الأمريكية والمؤسسات غير الربحية سجل 113.8 تريليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 113.2 تريليون دولار في الربع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، بلغ صافي ثروة الأسر الأمريكية 110.10 تريليون دولار.

فيما ارتفعت ديون الأسر الأمريكية على أساس سنوي بنحو 3.3 بالمائة لتصل إلى 15.986 تريليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

كما صعدت ديون الشركات غير المالية بنحو 5.7 بالمائة لتصل إلى 15.987 تريليون دولار.

أما ديون الفيدرالية فقد ارتفع بنحو 10.4 بالمائة إلى 18.9 تريليون دولار خلال الربع الثالث.

وتراجعت قيمة الأسهم التي تمتلكها الأسر والمؤسسات غير الربحية بشكل مباشر أو غير مباشر خلال الربع الثالث بنحو 300 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له في حين زادت قيمة العقارات 200 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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