تقرير: واشنطن وبكين يتفقان مبدئياً بشأن الصفقة التجارية الجزئية

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة توصلت مبدئياً مع الصين إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها اليوم الخميس، أن البيت الأبيض عرض إلغاء جولة التعريفات القادمة على السلع الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة اقترحت خفض التعريفات الحالية على منتجات صينية بقيمة 360 مليار دولار إلى النصف.

فيما أشار أيضاً تقرير آخر لوكالة "بلومبرج" إلى توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية من حيث المبدأ وفي انتظار موافقة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاري التجارة في وقت لاحق من اليوم لتحديد الموقف النهائي بشأن فرض تعريفات بنسبة 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن اقتربت للغاية من عقد صفقة تجارية مع الصين.