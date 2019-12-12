محدث.. النفط يرتفع عند التسوية مع التفاؤل بشأن الصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشان الصفقة التجارية وتكهنات وجود عجز في الإمدادات خلال العام المقبل.

وتلقت أسعار الخام الدعم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قريبة من عقد صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

ومن ناحية أخرى، قالت أوبك بالأمس أنها تتوقع حالياً عجزاً محدوداً في سوق النفط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الأسواق باتت أكثر تشدداً مما كان يعتقد في السابق.

وتراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 193 ألف برميل يومياً كما قررت تثبيت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام والمعروض من خارجها خلال العامين الحالي والمقبل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أظهرت بالأمس تراجع إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه مع زيادة في مخزونات الخام على عكس التقديرات.

وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.7 بالمائة إلى 59.18 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى 64.43 دولار للبرميل.