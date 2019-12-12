اجتماع اليوم في باريس لـ"مساعدة" لبنان

جي بي سي نيوز:- يعقد في فرنسا، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، لحشد المساعدة للبلاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي يواجهها.

ومن المتوقع أن يناقش الوفد اللبناني مع أعضاء المجموعة الدولية، التي سينضم إليها ممثلون عن دول الخليج، وعن الهيئات المالية في الأمم المتحدة، خارطة طريق من شأنها وضع لبنان على سكة الحد من التدهور واستعادة المسار الذي يؤمن الخروج التدريجي من الأزمة ، وفق "سكاي نيوز" .

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، قد وجه على مدى يومين، رسائل إلى قادة عدد من الدول لطلب مساعدة لبنان، بتأمين اعتمادات للاستيراد بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات، وشملت الرسائل قادة السعودية وأميركا وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا.

رسائل الحريري تأتي في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.

وكان مصدر أوروبي قال إن فرنسا أصدرت دعوات اليوم للمجموعة الدولية، لدعم لبنان في باريس.

كما نقل عن مسؤول لبناني قوله إنه من المتوقع دعوة السعودية والإمارات للاجتماع، والذي يهدف بحسب المصدر إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول ودفعت المصارف لفرض قيود غير رسمية على تحويلات وسحب رؤوس الأموال مع ندرة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.