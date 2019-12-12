ليبيا..مؤسسة النفط و"فينترسهال" تتفقان على تقسيم الإنتاج بمنطقتين في "سرت"

مباشر: وقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة فينترسهال المحدودة، اتفاقيتين للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقتين 91 و107 في حوض سرت.

وقالت المؤسسة الليبية في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الاتفاقيتين وقُعت تنفيذًا لمذكرة التفاهم بتاريخ 26 أغسطس 2010 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال والمعتمدة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة، وبعد سلسلة من المفاوضات والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

ونص الاتفاق، على تحويل الامتيازين 96 و97 لشركة فينترسهال المحدودة إلى اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج النمط الرابع بأثر رجعي اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2008.

ونوه البيان، إلى أنه بذلك سيتم تمديد عقد المنطقتين حتى عام 2036 بالنسبة لمنطقة 91 (الامتياز 96 سابقا)، وعام 2037 بالنسبة للمنطقة 107 (الامتياز 97 سابقا).

وستقوم كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فينترسهال المحدودة بإنشاء شركة مشغل مشتركة باسم "شركة السرير للعمليات النفطية".

وستشرف شركة فينترسهال، على تشغيل المنطقتين المشمولتين في العقود بشكل متواصل لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، لتتولى شركة السرير للعمليات النفطية بعد ذلك مهمة تشغيل المنطقتين خلفا لها.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة فينترسهال المحدودة على نفقتها بتنفيذ أعمال استكشافية تشمل حفر بئرين في منطقة التعاقد 107 وبئر في منطقة التعاقد 91.

كما ستدفع شركة فينترسهال علاوة توقيع قدرها 100 مليون دولار عن الاتفاقيتين، بالإضافة إلى 50 مليون دولار على مدى 10 سنوات ستخصص كلها لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.

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