محدث.. الإسترليني يُعمق خسائره أدنى 1.31 دولار

مباشر: عمق الجنيه الإسترليني تراجعه أدنى 1.31 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا.

ويترقب المستثمرون نتائج الانتخابات العامة التي تُجرى اليوم ومن المرجح أن تحدد نتائجها إلى حد كبير مصير صفقة البريكست.

وتشير استطلاعات الرأي إلى إلى فوز حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون بأغلبية في الانتخابات، لكن أشار مسح مؤخراً إلى تراجع حاد في أغلبية الحزب الحاكم.

وكشف مسح حديث صادر عن مؤسسة يوجوف عن تراجع حاد في أغلبية حزب جونسون؛ ليكون من المتوقع فوزه بأغلبية 28 مقعداً فقط بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى الفوز بـ68 مقعداً.

وتأتي الانتخابات المبكرة بناءً على دعوة من الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب الخلافات البرلمانية حيال الصفقة المقترحة لتنفيذ عملية مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون تفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي حول شروط عملية الخروج من الكتلة وتوصل إلى صفقة لم تحظى بالطرح أمام مجلس العموم البريطاني للتصويت.

ويسعى جونسون من خلال تلك الانتخابات إلى الفوز بأغلبية كافية من المقاعد البرلمانية البالغ عددها 650 مقعداً من أجل تمكينه من تمرير صفقة البريكست والتي تعرف رسمياً باسم "اتفاقية الانسحاب".

ويعتبر يوم 31 يناير/كانون الثاني الموعد النهائي لإتمام عملية البريكست.

ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى يتسارع التضخم قرب المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:15 بتوقيت جرينتش، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.9 بالمائة ليصل إلى 1.3082 دولار، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في نحو 8 أشهر

وانخفضت العملة البريطانية مقابل اليورو بنسبة 0.6 بالمائة، لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8488 إسترليني.