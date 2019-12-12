محدث.. تراجع أسعار الذهب عند التسوية مع مكاسب الدولار

مباشر: انخفضت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية وسط التفاؤل التجاري.

وتحول المعدن الأصفر للهبوط مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات عقب تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل لصفقة تجارية كبيرة مع الصين.

كما تعرض المعدن للضغط مع مكاسب الدولار الأمريكي بعد بيانات اقتصادية وفي ظل خسائر قوية للعملة البريطانية مع استمرار الانتخابات العامة وسط عدم اليقين بشأن أغلبية حزب المحافظين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين، فيما استقر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الشهر الماضي.

وفي سياق آخر، قرر المركزي الأوروبي تثبت معدل الفائدة دون تغيير، فيما رفع توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل.

وكان البنك المركزي الأمريكي قرر إبقاء الفائدة كما هي دون تغيير إضافة للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض لن تشهد تغيير في أيّ وقت قريب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.70 دولار ليصل إلى 1472.30 دولاراً للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.4 بالمائة أو ما يوازي 6.35 دولار مسجلاً 1468.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة عند 97.471.