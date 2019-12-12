تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع مع صعود عوائد السندات

مباشر: صعدت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى 3.73 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم مقارنة مع 3.68 بالمائة المسجلة في الأسبوع السابق له.

وسجل متوسط العائد على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.63 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى 3.19 بالمائة في الأسبوع الجاري مقابل 3.14 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات أنه تراجع مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي بالإضافة إلى سوق العمل القوي في الولايات المتحدة سيؤدي إلى زيادة معدلات الرهن العقاري بعد تراجعها في الأشهر الأخيرة.

وتتبع معدلات الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي ارتفع خلال الأسبوع الجاري مع التطورات التجارية وقرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة مع الإشارة إلى عدم تحريكها في العام المقبل.