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"جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم والابتعاد عن الذهب في 2020

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"جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم والابتعاد عن الذهب في 2020 "جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم والابتعاد عن الذهب في 2020

مباشر: أوصى بنك "جي.بي.مورجان" بشراء الأسهم عن السندات في عام 2020 مع اكتساب الاقتصاد العالمي الزخم، لكنه يراهن على هبوط الذهب.

وقال محللو البنك "نيكولاوس بانيجيرتسوجلو" و"ماركو كولانوفيتش" و"جون نورماند" في مذكرة للعملاء، اليوم الخميس: "إذا تراجعت المخاطر الدورية أو مخاطر السياسة في عام 2020 ، فسيكون من الصعب عدم زيادة أوزان الأسهم في المحافظ الاستثمارية"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وكتب محللو البنك الأمريكي أن تعافي مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية وقوة أسواق العمل الأمريكية يقللان من مخاطر الركود في الولايات المتحدة، مؤكداً على فكرة أن خفض معدلات الفائدة 3 مرات في العام الجاري هى مجرد "تعديل في منتصف الدورة".

وبالنسبة للسندات، دعا المحللون المستثمرين إلى تعزيز المخصصات في السندات الحكومية وتقليل الاستثمار في سندات الشركات مع إشارات الفيدرالي إلى أنه لن يحرك الفائدة في العام المقبل مما يدعم سندات الخزانة.

وأشار المحللون إلى أن المخاطر الأكبر في عام 2020 هى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصةً إذا فازت مرشحة مثل " إلزابيث ورن" بترشيح الحزب الديمقراطي.

مباشر (اقتصاد)

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