أخبار عاجلة

عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : النائب العرموطي يسأل عن تردد راديو اسرائيل وتأثيره على بث الإذاعات الاردنية

Google+ Print

جي بي سي نيوز :- وجه النائب صالح العرموطي بيان الى معالي رئيس مجلس النواب يسأل فيه عن تردد راديو اسرائيل وتأثيره على بث الإذاعات الاردنية .

وتاليا نص البيان : 

رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :
1. هل لدى خطة لوضع حد لظاهرة تداخل الاذاعات العبرية مع الاذاعات الاردنية ودخول بث اذاعات الكيان الصهيوني الغاصب على ترددات اذاعاتنا.
2. هل هنالك نية لدى الحكومة بالسماح للإذاعات الاردنية بزيادة قوة بثها لحل المشكلة القائمة.
3. هل تعلم الحكومة وأجهزتها أن بث الاذاعات الصهيونية قد أصبحت تصل الى كل مناطق عمان ويتعدى على حقوق البث للإذاعات الاردنية.
4. ما هو سبب انقطاع بث الاذاعات الاردنية سواء الحكومية منها او الخاصة حيث كثير منها لا تصل لمناطق الأغوار ولماذا تختفي أصوات الاذاعات الحكومية في كثير من مناطق المملكة ومن ضمنها مناطق الشمال والجنوب.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي

المصدر : المدينة نيوز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

من مصر | نشاط مكثف للرئيس السيسي اليوم ولقاء مع الحكومة لبحث تطورات ملف حوكمة المنظومة الضريبية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

اقتراب موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟