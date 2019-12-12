الاردن : النائب العرموطي يسأل عن تردد راديو اسرائيل وتأثيره على بث الإذاعات الاردنية

جي بي سي نيوز :- وجه النائب صالح العرموطي بيان الى معالي رئيس مجلس النواب يسأل فيه عن تردد راديو اسرائيل وتأثيره على بث الإذاعات الاردنية .

وتاليا نص البيان :

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال :

1. هل لدى الحكومة خطة لوضع حد لظاهرة تداخل الاذاعات العبرية مع الاذاعات الاردنية ودخول بث اذاعات الكيان الصهيوني الغاصب على ترددات اذاعاتنا.

2. هل هنالك نية لدى الحكومة بالسماح للإذاعات الاردنية بزيادة قوة بثها لحل المشكلة القائمة.

3. هل تعلم الحكومة وأجهزتها أن بث الاذاعات الصهيونية قد أصبحت تصل الى كل مناطق عمان ويتعدى على حقوق البث للإذاعات الاردنية.

4. ما هو سبب انقطاع بث الاذاعات الاردنية سواء الحكومية منها او الخاصة حيث كثير منها لا تصل لمناطق الأغوار ولماذا تختفي أصوات الاذاعات الحكومية في كثير من مناطق المملكة ومن ضمنها مناطق الشمال والجنوب.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي

صالح عبدالكريم العرموطي

المصدر : المدينة نيوز