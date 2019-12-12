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محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرار البنك المركزي وتصريحات ترامب

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محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرار البنك المركزي وتصريحات ترامب محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد قرار البنك المركزي وتصريحات ترامب

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات وقرار البنك المركزي الأوروبي.

وعاد التفاؤل التجاري، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قريبة من عقد صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في أول اجتماع تحت قيادة "لاجارد".

وأكدت لاجارد أنه سيكون هناك سياسات أخرى مع السياسة النقدية من أجل دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك يراقب التداعيات السلبية لاستخدام معدلات فائدة سالبة.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى معدل الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه بالأمس كما قرر عدم زيادة الفائدة في العام المقبل.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر/تشرين الأول

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فإن الانتخابات العامة انطلقت اليوم وسط توقعات بفوز حزب المحافظين الحاكم والذي يرأسه بوريس جونسون بأغلبية محدودة.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 407.5 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني فوتسي بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 7273.4 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13221.6 نقطة في حين ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 5884.1 نقطة.

وبحلول الساعة 5:13 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1115 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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