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الليرة التركية تخالف المسار الصاعد لعملات الأسواق الناشئة

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الليرة التركية تخالف المسار الصاعد لعملات الأسواق الناشئة الليرة التركية تخالف المسار الصاعد لعملات الأسواق الناشئة

مباشر: تشهد الليرة التركية أكبر وتيرة ارتباط عكسي مع عملات الأسواق الناشئة في 20 عاماً، وسط مخاوف السياسة والاقتصاد في أنقرة.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرج"، أمس الأربعاء، فإن معامل الارتباط لمدة 30 يومًا بين الليرة التركية ومؤشر عملات الأسواق الناشئة هو الأكثر سلبية (علاقة عكسية) منذ عام 1999.

وتظهر العملة التركية متوسط ارتباط -0.173  مع مؤشر عملات الأسواق الناشئة هذا الفصل من العام الحاري، مقارنة بـ1.05 خلال الـ10 سنوات الماضية.

ويعني أن أي ارتفاع بنسبة 1 بالمائة في المؤشر "إم.إس.سي.أي" يعني خسارة طفيفة لليرة التركية، بينما في العقد الماضي تحرك كلاهما في نفس المسار.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة بنسبة 1.3 بالمائة، بينما انخفضت الليرة بنسبة 9 بالمائة.

وتأثرت الليرة بالقضايا المحلية والدولية بما في ذلك استقلال البنك المركزي في تركيا، والعقوبات الأمريكية المحتملة على أنقرة بسبب صفقة الصواريخ المحتملة مع موسكو.

كما أن تراكم الضغط في الاقتصاد التركي بين عامي 2016 و 2018 عندما كان ينظر إلى البنك المركزي على أنه بطيء للغاية في رفع معدلات الفائدة بالنظر إلى تعمق العجز في الحساب الجاري،ما  زاد الطلب على التمويل بالدولار من والشركات والمواطنين من الضغط على الليرة.

في حين استفادت الأسواق الناشئة هذا العام من سياسة خفض معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وتكهنات عقد صفقة تجارية مبدئية بين الصين والولايات المتحدة

مباشر (اقتصاد)

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