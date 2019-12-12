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تعافي عملة البرازيل بعد رابع خفض لمعدل الفائدة هذا العام

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تعافي عملة البرازيل بعد رابع خفض لمعدل الفائدة هذا العام تعافي عملة البرازيل بعد رابع خفض لمعدل الفائدة هذا العام

مباشر: تعافت عملة البرازيل مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي في البلاد بالأمس بشأن رابع عملية خفض لمعدل الفائدة هذا العام.

وقرر البنك المركزي في البرازيل خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بمقدار 50 نقطة أساس (0.5 بالمائة) إلى مستوى قياسي متدني عند 4.50 بالمائة.

ويعتبر هذا القرار هو الرابع من نوعه في معدل الفائدة البرازيلي هذا العام.

وتأتي تلك الخطوة بعد تسجيل العملة المحلية للبرازيل أدنى مستوى في تاريخها أمام الدولار، عند 4.2765 ريال لكل دولار في أواخر الشهر الماضي.

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي، فإن البرازيل توسع بنسبة 0.6 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويتوقع البنك المركزي في البرازيل أن ينمو اقتصاد البرازيل بنسبة 1 بالمائة في العالم الحالي قبل أن يتسارع إلى 2.2 بالمائة في عام 2020 في ظل تسجيل معدل التضخم 3.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة البرازيلية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 4.0983 ريال.

وكانت العملة البرازيلية قد تراجعت في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى مستوى 4.1304 ريال لكل دولار.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بلغت مكاسب الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي نحو 5.6 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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