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البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي ويتجه لأطول موجة مكاسب يومية بتاريخه

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البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي ويتجه لأطول موجة مكاسب يومية بتاريخه البلاديوم يرتفع لمستوى قياسي ويتجه لأطول موجة مكاسب يومية بتاريخه

مباشر: يواصل معدن البلاديوم الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، متجهاً لتسجيل أطول مكاسب يومية على الإطلاق.

ويتجه المعدن إلى تسجيل ارتفاع لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي من شأنها أن تكون أطول موجة مكاسب يومية على الإطلاق.

وجاءت المكاسب في سعر البلاديوم مدفوعة بالمخاوف حيال الإمدادات على خلفية إغلاق المناجم في جنوب أفريقيا، والتي تعد ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم، على خلفية انقطاع الكهرباء لمدة 24 ساعة.

وبحلول الساعة 12:39 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديون بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى 1937.74 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأبيض سجل مستوى 1940.05 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وتجاوزت بذلك مكاسب البلاديوم منذ بداية العام وحتى الآن 50 بالمائة.

وتجاوز بذلك سعر البلاديوم الرقم القياسي الذي سجله الذهب في عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

مباشر (اقتصاد)

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