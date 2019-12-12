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تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من المتوقع

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تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من المتوقع تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من المتوقع

مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل مما توقعه المحللون خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 73 مليار قدم مكعب لتصل إلى 3518 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 76 مليار قدم مكعب.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 593 مليار قدم مكعب مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.8 بالمائة إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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