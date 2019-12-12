محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تصريحات ترامب وبيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب وإعلان بيانات اقتصادية.

وصرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الولايات المتحدة قريبة للغاية من عقد صفقة تجارية مع الصين.

ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية موقفها من التعريفات الأمريكية المرتقب فرضها على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار يوم الأحد المقبل، حيث يناقش الرئيس دونالد ترامب مع كبار مستشاري التجارة تلك المسألة اليوم، وفقاً لتقرير إعلامي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في عامين، بينما استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بعد قرار البنك الأمريكي بالأمس بشأن تثبيت معدل الفائدة إضافة إلى توقعات منحنى "دوت بلوت" والتي تشير إلى عدم تحريك معدل الفائدة خلال عام 2020 بأكمله.

فيما قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم أيضاً تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في أول اجتماع تحت قيادة كريستين لاجارد.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1131 دولار.

لكن الدولار ارتفع بنسبة 0.5 بالمائة مقابل العملة اليابانية ليسجل 109.09 ين، كما صعد أمام العملة البريطانية بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3148 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك السويسري)، فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل العملة الأمريكية 0.9852 فرنك.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.249.