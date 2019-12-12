أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: نقترب جداً من صفقة كبيرة مع الصين

Google+ Print

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الولايات المتحدة قريبة للغاية من إتمام صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "قرييون جداً من صفقة كبيرة مع الصين، هم يريدون ذلك، ونحن أيضاً".

وكشف تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي من المتوقع أن يلتقي اليوم مع كبار مستشاري التجارة لتحديد الموقف النهائي بشأن التعريفات المقرر فرضها على الصين يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنحو 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ولكن تشير تقارير صحفية إلى أن واشنطن تفكر في تأجيل التعريفات.

وتعتبر تصريحات ترامب اليوم تغيراً في نغمته الأخيرة بعد أن صرح بأنه من الأفضل تأجيل إتمام الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة