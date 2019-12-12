ترامب: نقترب جداً من صفقة كبيرة مع الصين

من: أحمد شوقي

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قريبة للغاية من إتمام صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "قرييون جداً من صفقة كبيرة مع الصين، هم يريدون ذلك، ونحن أيضاً".

وكشف تقرير صحفي أن الرئيس الأمريكي من المتوقع أن يلتقي اليوم مع كبار مستشاري التجارة لتحديد الموقف النهائي بشأن التعريفات المقرر فرضها على الصين يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنحو 15 بالمائة على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار، ولكن تشير تقارير صحفية إلى أن واشنطن تفكر في تأجيل التعريفات.

وتعتبر تصريحات ترامب اليوم تغيراً في نغمته الأخيرة بعد أن صرح بأنه من الأفضل تأجيل إتمام الصفقة التجارية مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2020.