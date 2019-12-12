"داو جونز" يرتفع 140 نقطة مع آمال الصفقة التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليربح "داو جونز" 140 نقطة مع آمال الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبدأت "وول ستريت" جلسة اليوم في النطاق الأحمر، لكنها سرعان ما عكست اتجاهها نحو المكاسب بعد تصريحات إيجابية بشأن التجارة.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من عقد صفقة تجارية كبيرة مع الصين.

وكان تقرير صحفي ذكر أن الرئيس الأمريكي سوف يجتمع اليوم مع مستشاريه التجاريين من أجل إصدار قرار بشأن التعريفات المقرر على سلع صينية بداية من الأحد المقبل.

ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، بعد أن أقبل الاحتياطي الفيدرالي على نفس الخطوة بالأمس.

ويتوقع الفيدرالي عدم تحريك الفائدة في العام المقبل، وسط تصريحات من رئيس الفيدرالي بأن التوقعات الاقتصادية إيجابية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عامين خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل التضخم الأساسي للمنتجين الأمريكيين أدنى مستوى في 3 سنوات.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 28051.3 نقطة رابحاً 140 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 3155.9 نقطة، وزاد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8688.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 97.097.