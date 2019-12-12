المركزي الأوروبي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو العام المقبل

من: أحمد شوقي

مباشر: خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العام المقبل، لكنه توقع تسارعاً للتضخم خلال نفس الفترة.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع السياسة النقدية، اليوم الخميس، نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 بالمائة خلال 2019، مقارنة مع تقديرات السابقة في سبتمبر/أيلول الماضي عند 1.1 بالمائة.

في حين خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام المقبل إلى 1.1 بالمائة، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 1.2 بالمائة.

لكن أشار المركزي الأوروبي إلى أنه يتوقع تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.4 بالمائة في 2021، وهى نفس التقديرات السابقة.

وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة الأساسي دون تغيير في أول اجتماع تحت قيادة "كريستين لاجارد".

فيما ثبت البنك الأوروبي تقديراته معدل التضخم خلال العام الجاري عند 1.2 بالمائة.

بينما رفع توقعاته لمعدل التضخم إلى 1.1 بالمائة خلال 2020، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1 بالمائة.

أما في عام 2021، فيتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم إلى 1.4 بالمائة، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1142 دولار.