توطين وظائف السلامة والصحة المهنية بالمنشآت السعودية الكبيرة والمتوسطة

الرياض- مباشر: أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويهدف القرار، نقلاً عن بيان للوزارة اليوم الخميس، إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص.

ويتضمن القرار، بحسب البيان، مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين.

وتمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية.

ويوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة .

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تاريخ بدء الإلزام بالتوظيف والتدرج في نسب التوطين:

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