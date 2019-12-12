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أسمنت نجران تعيد شراء صكوك بـ45 مليون ريال

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أسمنت نجران تعيد شراء صكوك بـ45 مليون ريال أسمنت نجران تعيد شراء صكوك بـ45 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران، عن إعادة شراء 45 صك من صكوك الشركة بقيمة إجمالية 45 مليون ريال، تمثل 11.25 بالمائة من إجمالي قيمة الإصدار.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أنه عملية الشراء تمت بالقيمة الاسمية للصكوك وتم تمويلها باستخدام موارد الشركة الذاتية.

وأشارت إلى أنه نتيجة لعملية إعادة الشراء سيتم إلغاء الصكوك التي تم شراؤها وفقا لشروط وأحكام عقد الصكوك، وسوف تصبح القيمة الإجمالية للإصدار الخاص 355 مليون ريال.

وتوقعت الشركة انخفاض التكاليف المالية خلال الفترة المقبلة نتيجة لانخفاض القيمة الاجمالية للاصدار، علماً بأن الأثر المالي قد يتغير وذلك لارتباطه بمؤشر سايبور لثلاثة أشهر.

وأكدت الشركة، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في عملية إعادة الشراء.

وقامت الشركة في يونيو / حزيران 2015، بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالي 400 مليون ريال، تستحق في يونيو / حزيران 2020م.

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