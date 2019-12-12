التضخم الأساسي للمنتجين بالولايات المتحدة يسجل أدنى مستوى بـ3 سنوات

مباشر: استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما سجل تضخم المنتجين الأساسي السنوي أقل مستوى في 3 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين لم يشهد أي تغيير خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل زيادة قدرها 0.4 بالمائة خلال الشهر السابق له بعد التعديل.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر الخدمات بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة بنفس النسبة في أسعار السلع.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 1.1 بالمائة، وهي نفس نسبة الصعود في أكتوبر/تشرين الأول.

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، فسجل ارتفاعاً 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي وهى أصغر وتيرة زيادة منذ سبتمبر/أيلول لعام 2016، مقابل نمو 1.5 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.055.