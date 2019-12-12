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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في عامين

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في عامين طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لأعلى مستوى في عامين

مباشر: ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت ارتفاعاً عند 252 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقابل 203 طلب في الأسبوع السابق له.

وتعتبر هذه القراءة أعلى مستوى لطلبات إعانة البطالة الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول لعام 2017.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستُسجل ارتفاعًا إلى 213 ألف طلب.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية فقد ارتفعت إلى 224 ألف، بزيادة بمقدار 6250 طلب.

وعلى مستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فهبطت بمقدار 31 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 1.667 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.133.

مباشر (اقتصاد)

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