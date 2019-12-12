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وزير النقل السعودي: مشاريع بـ400 مليار ريال في 10 سنوات

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وزير النقل السعودي: مشاريع بـ400 مليار ريال في 10 سنوات وزير النقل السعودي: مشاريع بـ400 مليار ريال في 10 سنوات

الرياض ـ مباشر: قال وزير النقل السعودي، إن المملكة شهدت تشييد مشروعات بنية تحتية تقدر بنحو 400 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف صالح بن ناصر الجاسر، في لقاء مفتوح مع شركاء الوزارة من مقاولين واستشاريين، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى للمضي في مبادرات رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، التي أسهمت في خفض معدل وفيات الطرق من 26 إلى 18 حالة لكل 100 ألف شخص؛ نقلاً عن بيان للوزارة.

وأشار الجاسر، إلى أن الوزارة تتطلع إلى خفض نسبة الوفيات إلى أكبر نسبة ممكنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكاتف مع كافة الجهات المعنية.

وأكد الوزير مضي الوزارة قدما في دعم كافة الشركاء وتهيئة سبل النجاح لهم لإتمام المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد لها مسبقًا، مشددًا على العمل بشفافية وتسهيل كافة الإجراءات للشركاء.

ونوه الجاسر إلى أن الأرقام والإنجازات التي تحققت، ساهمت في وضع المملكة بالمرتبة الأولى عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ربط الطرق، وكافة القفزات التي شهدتها المنظومة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م.

وقال وزير النقل السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، إن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أية رسوم على الطرق، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق 5 مشاريع جديدة خلال العام المقبل.

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