اليورو عند أعلى مستوى بشهر ونصف بعد قرار المركزي الأوروبي

مباشر: ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في نحو شهر ونصف خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي.

وقرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في أول اجتماع تحت قيادة "كريستين لاجارد"، مشيراً إلى أن الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية أو أقل حتى يتسارع التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

وجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قرر بالأمس تثبيت معدل الفائدة بالإجماع، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أي تحريك لها في العام المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما استقر معدل التضخم في ألمانيا على أساس شهري وسنوي.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى 1.1138 دولار وهو أعلى مستوى منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

وخلال نفس الفترة، صعدت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى 0.8456 إسترليني.