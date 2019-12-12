يعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (إعلان تذكيري)

تفاصيل الإعلان إشارة إلى إعلان البنك السعودي البريطاني (بنك ساب) علــــى موقع السوق المالية (تــــــداول) بتاريخ 28 ربيع الاول 1441هـ الموافق 25 نوفمبر 2019م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 21 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 18 ديسمبر2019م، بالإدارة العامة لبنك ساب بمدينة الرياض، يسر البنك تذكير مساهميه الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود إجتماع الجمعية العامة سوف يبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 17 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الأربعاء تاريخ 21 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 18 ديسمبر 2019م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة الأمانة العامة بالبنك خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف رقم 4408440 011 او عن طريق البريد الالكتروني reg.hor@sabb.com