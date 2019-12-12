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المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة في أول اجتماع بقيادة لاجارد

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المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة في أول اجتماع بقيادة لاجارد المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة في أول اجتماع بقيادة لاجارد

مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، في أول اجتماع تحت قيادة رئيسة البنك الجديدة "كريستين لاجارد".

وأوضح قرار السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، أن البنك قرر الإبقاء على معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00 بالمائة و0.25 بالمائة و-0.50 بالمائة على الترتيب دون تغيير.

وتوقع صناع السياسة في المركزي الأوروبي بقاء معدلات الفائدة كما هي عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى تظهر توقعات التضخم تقارباً قوياً بشكل كافي لمستهدف البنك بالقرب من لكن أقل من 2 بالمائة.

وذكر البنك أنه بدأ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني شراء الأصول بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو، ومن المتوقع أن يستمر الوضع كذلك طالما كان ذلك ضرورياً.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1130 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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