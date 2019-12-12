تعلن شركة أسمنت نجران عن إعادة شراء وإلغاء جزئي للصكوك الخاصة بها

تعلن شركة أسمنت نجران عن قيامها يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 بإعادة شراء وإلغاء لعدد 45 صك من صكوك الشركة بقيمة إجمالية قدرها 45.000.000 ريال سعودي تمثل 11.25% من إجمالي قيمة الإصدار، حيث تمت عملية الشراء بالقيمة الإسمية للصكوك وتم تمويلها باستخدام موارد الشركة الذاتية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد قامت بتاريخ 14 يونيو 2015 بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 400.000.000 ريال سعودي وقد تم طرحها طرحاً خاصاً بالقيمة الإسمية والتي تستحق في يونيو من عام 2020م .

نتيجة لعملية إعادة الشراء هذه سيتم إلغاء الصكوك التي تم شراؤها وفقا لشروط وأحكام عقد الصكوك، وبالتالي ستصبح القيمة الإجمالية للإصدار الخاص 355.000.000 ريال سعودي.

الأثر المالي المتوقع لهذه العملية هو انخفاض للتكاليف المالية للفترة المقبلة نتيجة لانخفاض القيمة الاجمالية للاصدار، علماً بأن الأثر المالي قد يتغير وذلك لارتباطه بقيمة مؤشر سايبور لثلاثة أشهر.

لايوجد أطراف ذات علاقة في عملية إعادة الشراء