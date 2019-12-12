أرامكو تقفز بسيولة السوق السعودي لأعلى مستوياتها في 3 أشهر

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جلسة الخميس، نهاية الأسبوع، على تراجع وسط سيولة هي الأعلى منذ أكثر من 3 أشهر بدعم من تداولات الوافد الجديد أرامكو السعودية، في ثاني أيام تداوله بعد إدراجه أمس الأربعاء، مقتنصاً نحو 86 بالمائة من إجمالي السيولة.

وأنهى المؤشر العام - تاسي تعاملاته اليوم على تراجع بنسبة بلغت 1.57 بالمائة إلى مستوى 8005.77 نقطة ليخسر نحو 127.95 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم قفزة بدعم من التداولات التي تمت على سهم أرامكو السعودية التي سحبت أكثر من 85 بالمائة من السيولة؛ إذ تم التعامل على 540.676 مليون سهم منها 418 مليون سهم من نصيب سهم أرامكو، وبلغت السيولة نحو 18.5 مليار ريال كان لأرامكو نحو 15.86 مليار ريال.

وقال المحلل الفني على الزهراني إن السوق تراجع اليوم وتم كسر أول دعم عند مستوى 8039 نقطة، مشيراً إلى أن أقرب مناطق دعم قوية للمؤشر عند 7900 نقطة.



وأضاف الزهراني أن السيطرة الحالية على سعر أرامكو رغم فتح النسبة وتثبيتها جلسة كاملة بين 4 بالمائة و5 بالمائة، يدل على إمكانية وسهولة ضمها لوزن المؤشر دون خوف من تأثيراتها الجانبية.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات الخميس عند مستويات الـ 36.80 ريال، بنسبة ارتفاع 4.55 ريال، وبمكاسب 1.60 ريال ليتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً والأكثر نشاطاً على كافة المستويات.

وجاء أغلب القطاعات بالسوق اليوم باللون الأحمر أبرزها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.14 بالمائة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع قدرها 2.05 بالمائة، إضافة إلى انخفاض قطاع البنوك بنسبة 1.71 بالمائة.

وفي المقابل، ارتفع 3 قطاعات فقط تصدرهم الرعاية الصحية بنسبة 0.54 بالمائة، والأدوية بنسبة 0.19 بالمائة، إضافة إلى الصناديق العقارية بنسبة 0.03 بالمائة.

وتصدر التراجعات سهم أنعام القابضة بنسبة 5.99 بالمائة، وتلاه سهم اليمامة للحديد بنسبة 4.74 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم بترورابغ بنحو 3.73 بالمائة.

وتابع الزهراني أنه سهمي الراجحي وسابك كانا يمثلان الثقل الأكبر بالسوق، مشيراً إلى أن السوق يحتاج لفترة حتى يتأقلم الجميع مع تلك التذبذبات.

وقال المحلل بأسواق المال أنس الراجحي، إن السوق شهد اليوم سيولة قوية جداً بسبب بيوع قوية للدخول والمضاربة بسهم أرامكو بشكل أساسي؛ مشيراً إلى أن هبوط المؤشر العام للسوق اليوم مبرر لأنه جاء بعد ارتفاعات كبيرة.

وتابع أن سهم أرامكو هدف للمستثمرين لا سيما المحافظ الضخمة، يعني لا يصلح للمضاربات المحمومة حالياً تذبذبه حاد لأنه لم يستقر.

وتوقع الراجحي أن تكون حركة سهم أرامكو مرهونة بحركة أسعار النفط والأخبار التي تنشرها الشركة في موقع تداول من نتائج وتوزيعات وماشابه.

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