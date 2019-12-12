إعلان إلحاقي من شركة الراجحي المالية بخصوص موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت.

الآلية التي سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشتركين وتطبيق رسوم الاشتراك في الطرح العام لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت:

• سيتم تخصيص الوحدات النقدية المطروحة أولاً لمالكي وحدات الصندوق المسجلين في يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات المخصص للموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق والراغبين بالاشتراك بالوحدات النقدية الجديدة، نسبةً وتناسباً فيما بينهم، ومن ثم يتم تخصيص الوحدات النقدية المتبقية (إن وجدت) على بقية المستثمرين من غير مالكي الوحدات بحسب قرار مدير الصندوق.

• رسوم اشتراك تعادل 2% من المبلغ المشترك به والمخصص، ويتم دفعها من قبل المستثمر كمبلغ إضافي على مبلغ الاشتراك وتنطبق هذه الرسوم على المستثمرين الجدد ولا تشمل حملة الوحدات الحاليين كما في تاريخ إجتماع مالكي الوحدات (المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية في تاريخ ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31/10/2019م).

وبتالي، سيتم إعادة رسوم الاشتراك الى ملاك الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع الأوراق المالية في تاريخ ثاني يوم تداول يسبق اجتماع مالكي الوحدات الذي تم في 31/10/2019م

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على آلية التخصيص ورسوم الاشتراك في الشروط والأحكام