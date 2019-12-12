الصين تشهد أكبر حالة تعثر عن سداد الديون في 20عاماً

مباشر: شهدت الصين تعثر أحد تجار السلع الرئيسيين عن سداد سندات مقومة بالدولار، لتكون أكبر حالة فشل لسداد ديون من قبل شركة حكومية فيما يزيد عن عقدين.

وأعلنت شركة "تيو جروب" الصينية والمملوكة للدولة، اليوم الخميس، نتائج خطة غير مسبوقة من إعادة هيكلة الديون، والتي تضمنت قبول معظم مستثمرين خسائر قوية، نقلاً عن وكالة بلومبرج.

وقالت الشركة الواقعة في مدينة تيانجين الشمالية إن مستثمري السندات الدولارية والذين يمثلون 57 بالمائة من إجمالي ديون مستحقة بقيمة 1.25 مليار دولار وافقوا على الحصول على ما يتراوح بين 37 إلى 67 سنتاً لكل دولار بناءً على موعد استحقاق الدين.

وصوت حوالي 22.6 بالمائة من حملة تلك السندات على مبادلة ديونهم بسندات جديدة مع كوبونات أقل بشكل حاد، وفقاً لما قاله مدير الديون بالخارج لـ"تيو جروب".

وبحسب تعليق المحلل في وكالة موديز لخدمات المستثمرين والمقيم في هونج كونج "إيفان تشنغ"، فإن هذا الأمر يُعد شكل من أشكال التعثر عن سداد الديون بناءً على تعريفات الوكالة.

وتأتي خطة إعادة هيكلة الديون - والتي تُعد الأولى من نوعها بالنسبة للشركات الصينية المملوكة للدولة في سوق السندات المقومة بالدولار - قبل موعد استحقاق ديون بقيمة 300 مليون دولار يوم 16 ديسمبر/كانون الأول.

ويعتبر فشل "تيو جروب" في سداد ديونها داخل سوق السندات المقومة بالدولار الأكبر بالنسبة لشركة صينية مملوكة للدولة منذ انهيار شركة "غوانغدونغ إنترناشونال تراست آند إنفيستمنت" في عام 1998.

ويأتي هذا التعثر وسط اتجاه الصين لتسجيل عام قياسي جديد من التخلف عن سداد السندات المحلية، على خلفية تباطؤ حاد في نمو اقتصاد البلاد والذي من شأنه أن يكون الأدنى في ثلاثة عقود.

وأوضحت "تيو" أن تسوية عروض إعادة هيكلة الديون من المتوقع أن تتم بحلول يوم 17 ديسمبر/كانون الأول.