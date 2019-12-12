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مؤسسة النقد السعودية توقف 4 شركات تأمين عن ممارسة النشاط

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مؤسسة النقد السعودية توقف 4 شركات تأمين عن ممارسة النشاط مؤسسة النقد السعودية توقف 4 شركات تأمين عن ممارسة النشاط

الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن  صدورَ قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، اعتباراَ من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضحت "ساما" عبر بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي لعدم التزام تلك الشركات بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأضافت أن هذه الشركات الأربعة هي الوفاء لوكالة التأمين، وشركة نجم التظافر لوكالة التأمين، وشركة وثيقتي لوكالة التأمين، وشركة مزون النماء لوكالة التأمين.

وأفادت "ساما"، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة.

وتابعت: يأتي القرار انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، وعمالًا للمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وأكدت ساما أنها ستشرَع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال الشركات وفقاً لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة. 

ترشيحات:

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مباشر (اقتصاد)

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