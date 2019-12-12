إحالة عدد من الموضوعات للشورى السعودي بجلساته القادمة

الرياض ـ مباشر: أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودي، في اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله بن سالم المعطاني، عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، على جدول أعمال المجلس.

ووافقت الهيئة، وفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، على إحالة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري، والتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة للعام المالي 1439/ 1440هـ.

كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والستين من نظام المرافعات الشرعية.

وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/1440هـ.

وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.

وأقر مجلس الشورى السعودي، أمس الأربعاء، تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، الخاص باشتغال الموظف في التجارة.

ترشيحات:

الشورى يطالب بتأمين طبي مخفض للمتقاعدين بالسعودية

وزير المالية السعودية: حساب المواطن مستمر..ولا نية لتعديل رسوم الوافدين

"أرامكو" يرتفع 9% في ثاني جلساته بسيولة 11 مليار ريال

أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

الغرف السعودية: القطاع الخاص ساهم بخفض النفقات الحكومية في 2019

مؤسسة النقد السعودية تطرح قواعد النشاطات المساندة للتمويل لمرئيات العموم