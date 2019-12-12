المركزي السويسري يثبت معدل الفائدة مع التحذير من قوة الفرنك

مباشر: قرر البنك المركزي في سويسريا إبقاء معدل الفائدة عند مستواه السالب الحالي دون تغيير، مع تسليط الضوء على البيئة الهشة لعملة الفرنك.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك الوطني في سويسرا، اليوم الخميس، أن المركزي السويسري قرر تثبيت معدل الفائدة عند -0.75 بالمائة.

ويأتي قرار التثبيت على الرغم من تكهنات الأسابيع الأخيرة بأن المركزي السويسري قد يخفض معدل الفائدة لمواجهة الضغوط التصاعدية المستمرة على الفرنك.

وأكد البنك المركزي أن السياسة النقدية التوسعية لا تزال ضرورية بالنظر إلى توقعات التضخم في سويسرا.

وأضاف أنه لا يزال على استعداد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي - الذي وصفه بأنه لا يزال "هشاً" - كلما كان ذلك ضرورياً، مع الأخذ في الاعتبار موقف العملة بشكل عام.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى أن سعر الفرنك لم يتغير كثيراً خلال الشهر الماضي، ما يعني أن العملة لاتزال مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

ووصف البنك المركزي سابقاً معدلات الفائدة السالبة بأنها ضرورية لاقتصاد البلاد رغم شكاوي الآثار العكسية على المؤسسات المالية.

ويتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم في سويسرا 0.4 بالمائة في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 0.1 بالمائة في العام المقبل ثم يبلغ 0.5 بالمائة في عام 2021.

وتعتبر تقديرات التضخم في سويسرا عن عامي 2020 و2021 أقل من التقديرات السابقة والبالغة 0.2 بالمائة و0.6 بالمائة على الترتيب.

ويشير صناع السياسة خلال البيان إلى أن المخاطر على الاقتصاد العالمي لا تزال مائلة نحو الاتجاه الهبوطي.

ونما اقتصاد سويسرا بنحو 1.6 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، لكن من المتوقع أن يتوسع بنسبة 1 بالمائة في إجمالي عام 2019.

كما يتوقع البنك أن تتراوح وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 1.5 إلى 2 بالمائة في عام 2020.

وبحلول الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 0.9823 فرنك.