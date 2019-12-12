ختام أعمال عرب نت الرياض بشراكة استراتيجية مع "منشآت"

الرياض- مباشر: اختتم ملتقى عرب نت الرياض 2019 المنعقد تحت عنوان "آفاق المملكة الرقمية" بشراكة استراتيجية مع منشآت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" أعماله بنجاح في الحادي عشر من شهر ديسمبر/كانون الأوّل، بعد أن جمع أكثر من 6000 مشارك و250 متحدّثًا من حول العالم.

واستضاف الحدث الذي عقد على مدار على يومين أكثر من 300 شركة ناشئة شاركت في أكبر معرض لريادة الأعمال التكنولوجية في المملكة، و150 متحدّثًا استطلعوا الفرص المتاحة لإطلاق أنشطتهم داخل المملكة العربية السعودية.

تخلّلت اليوم الثاني من ملتقى عرب نت الرياض 2019 مجموعة من المواضيع تمّ التطرّق إليها ضمن مسارات في برنامج متكامل.

ركّز مسار إنسباير السعودية Inspire Saudi على الشركات الناشئة والاستثمار في الشركات التكنولوجية، وشارك فيه كبار المستثمرين على المستوى العالمي من وادي السيليكون، والمملكة البريطانية المتّحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والنمسا، والمكسيك، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأجرى المؤسس والمدير التنفيذي في عرب نت عمر كريستيديس دردشة مع الملياردير الأميركي صاحب المال الاستثماري تيم دريبر الشريك المؤسس ل Draper Associates and DFJ التي أجرت استثمارات في شركات بارزة مثل بايدو وسكايب وتيسلا، وسبيس أكس وتويتر وروبن هود على سبيل المثال لا الحصر.

وشهد مسار إنسباير السعودية Inspire Saudi أيضًا انعقاد عدّة جلسات حوار وكلمات رئيسية بما في ذلك سلسلة مشاريع رأس المال المغامر وجلسة حوار خرق نادي الرجال لتمكين رائدات الأعمال، وبرنامج ألعاب للمستثمرين بعنوان The-10-second-VC شارك فيه أصحاب رأس المال المغامر متنوّعين.

تطرّق مسار Ad/Edge إلى كيفية موائمة العلامات التجارية وجهات النشر والوكالات استراتيجياتهم لمواكبة أحدث التكنولوجيات وسلوكيات المستهلك والتغييرات الهيكلية التي تعيد تشكيل هذا القطاع.

وذلك بمشاركة نخبة من المتحدّثين من علامات تجارية عريقة مثال رئيس MTV Digital Studios ونائب الرئيس الأوّل في Viacome لارس سيلبرباور؛ ومدير المبيعات ورئيس الفريق في TikTok مجلس التعاون الخليجي إيلي شماس؛ ورئيس مجلس الإدارة لشكرة ويبيديا العربية قسورة الخطيب.

وركّزت المناقشات على مسرحStage DMS على تمكين اللاعبين الرقميين لتحقيق الرؤية 2030 والمساهمة فيها عبر تداول المواضيع ذات الصلة الأحدث المرتبطة بالتأثير في مستقبل التسويق الرقمي في المملكة، بمشاركة المدير في مجلس الإدارة، مجموعة مباشر للخدمات المالية الدكتور خالد البلاغ؛ ونائب الرئيس في التواصل والاعلام الاجتماعي في جوّي أندرو ويليامز.

كما أعلنت خدمات وسائل الإعلام الرقمي (DMS) ذراع الإعلام الرقمي لمجموعة شويري أنّه تمّ اختيارها لتكون الممثل الإعلامي الحصري لمعلومات مباشر (Mubasher.info) ألا وهي المنصة المفضّلة باللغة العربية لأخبار أسواق المال والبيانات والتحليلات وأدوات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناول مسار CIO Forum برعاية وماستركارد (Mastercard) الممارسات الفضلى للتحوّلات الرقمية التي تشهدها الحكومات والشركات بمشاركة نخبة من مدراء تقنية المعلومات CTOs & CIOs من شركة المياه الوطنية، وشركة الأمار الغذائية (Alamar Foods)، والبنك العربي الوطني، بالإضافة إلى خبراء من أي بي أم (IBM)، وماستركارد (Mastercard) وغيرها.

في الحفل الختامي، تمّ الإعلان عن الفائزين في مسابقتَي روّاد الأعمال اللتين يشتهر بهما ملتقى عرب نت. فاحتفت مسابقة الشركات الناشئة برعاية بنك الرياض، بفوز ثلاثة مشاركين من المملكة العربية السعودية.

وحلّ Rihlaty في المرتبة الأولى، و Oreyeon في المرتبة الثانية، وGhallah في المرتبة الثالثة. ستحصل الشركات الناشئة الثلاث الفائزة على الفرصة في المشاركة في بطولة عرب نت للشركات الناشئة والتنافس للفوز بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دولار أميركي وبفرصةِ أن يتمّ تسريعها في وادي السيليكون.

وعلاوة على ذلك، تمّ الإعلان عن الفائزين في مسابقة ماراثون الأفكار. وحازت فكرة The Barberعلى المرتبة الأولى وفكرتي AGZA و CouriMe في المرتبة الثانية والثالثة تباعًا.

شهد الحفل الختامي أيضًا إعلان الفائزين في جائزة "ابتكار" وهي جائزة ومعرض سنوي تنظّمه "منشآت". جاء فهد عبدالعزيز عبدالدائم في المرتبة الأولى، و مشعل هشام هرساني في المرتبة الثانية، و عبدالعزيز محمد المحمادي في المرتبة الثالثة مرشح الجمهور، لمياء حسين الطلاسي. وحاز الفائزون على مبلغ مالي بلغت قيمته الإجمالية 300 ألف ريال سعود من الجوائز بالإضافة إلى فرص احتضان.

وقدّم أيضًا ملتقى عرب نت الرياض مجموعة كبيرة من المبادرات الدينامية الرامية إلى دعم رواد الأعمال بما في ذلك The Academy، وهي ورش عمل عن ريادة الأعمال والتسويق والتجارة الالكترونية؛ وPioneering Women، حيث تشاركت المديرات التنفيذيات الناجحات مع الحضور قصصهنّ وقدّمن جلسات إرشاد.

استضاف عرب نت الرياض أيضًا رواد أعمال يرجع لهم الفضل في النموّ السريع لبعض الشركات الناشئة؛ فشاركوا قصصهم في سوالف ريادية، ومنهم مؤسسي منصة نون أكاديمي، وتطبيق مرسول، ويونت أكس، وقيود، إذ تمكّنوا جميعهم من رفع حلقات تمويلهم لتبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

كما تمّ تنظيم ما يفوق الخمسمئة اجتماع فردي بين الشركات الناشئة والمستثمرين في Investor Lounge برعاية ستارت أب بحرين (Startup Bahrain) من أجل مساعدتهم في الحصول على الاستثمار والدعم الضروريَين لنجاحهم.

حظي ملتقى عرب نت الرياض بدعم من جهات راعية متعددة من مختلف القطاعَين العام والخاص في المملكة، بما فيها شركة الاتصالات السعودية STC، وسيرا (مجموعة الطّيار للسفر)، وماستر كارد (Mastercard)، والبنك السعودي الفرنسي، وخدمات وسائل الإعلام الرقمي (DMS - Choueiri Group).

وكذلك بنك الرياض، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وتيك توك (Tiktok)، ومجموعة سامبا المالية، وميم (من بنك الخليج الدولي)، وضوئيات (الشركة السعودية للكهرباء)، ومنصة تيدز (Teads) وغيرها.