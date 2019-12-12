تركيا تواصل خفض معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

من: سالي إسماعيل

مباشر: قرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، في محاولة لدعم تعافي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، فإن البنك خفض معدل الفائدة الرئيسي (الريبو لمدة أسبوع واحد) من 14 بالمائة إلى 12 بالمائة.

وأرجع البنك قراره إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي حسبما توضح البيانات الأخيرة.

ويُعد هذا القرار هو الرابع على التوالي منذ اجتماع البنك في يوليو/تموز الماضي، ليتراجع معدل الفائدة في المجمل بنحو 12 بالمائة مقارنة مع الفائدة عندما كانت تقف عند مستوى 24 بالمائة.

وتأتي وتيرة الخفض في معدل الفائدة التركي بما يفوق توقعات المحللين البالغة 1.5 بالمائة.

وأوضح البنك أن استمرار توقعات التضخم في التحسن إضافة لتراجع معدل التضخم على نطاق واسع ساهم في القرار.

وبحسب البيان، فإن البنك يؤكد على أن أيّ بيانات أو معلومات جديدة قد تقود صناع السياسة إلى مراجعة موقفهم، مع الإشارة إلى أنه سيواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وبحلول الساعة 11:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الأمريكية إلى 5.7832 ليرة.