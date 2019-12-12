"بوبيان" الكويتية تتخارج من "أرامكو" بأرباح 5.3 مليون دولار

الكويت - مباشر: أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات، المُدرجة ببروصة الكويت، عن بيع كامل أسهمها في شركة أرامكو السعودية بعد جلستي تداول فقط من إدراج الشركة، مُحققة أرباح بنحو 1.6 مليون دينار (5.3 مليون دولار).

وقالت "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس، إنها قامت بالتخارج من حصتها في "أرامكو" بعد بيع كامل أسهمها في الشركة السعودية والبالغ عددها 3.326 مليون سهم تقريباً، وبقيمة 10.2 مليون دينار (33.6 مليون دولار).

وأعلنت الشركة مطلع الأسبوع الجاري، عن تخصيص عدد 3.326 مليون سهم لـ"بوبيان" في اكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو" بقيمة 8.6 مليون دينار.

وأوضحت "بوبيان" في بيانها الصادر اليوم، أن أرباح التخارج سيتم تضيمنها في البيانات المالية للشركة بالربع الثالث المنتهي في 31 يناير/كانون ثاني 2020.

وواصل سهم أرامكو السعودية، نشاطه الإيجابي في ثاني جلساته بالسوق السعودي، ليقترب من حده الأعلى، وسط قفزة بالسيولة.

وسجل السهم ارتفاعا نسبته 9.4 بالمائة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت السعودية، ليصل إلى 38.55 ريال، لتتخطى قيمة الشركة تريليوني دولار.

وبلغت قيم تداول السهم في هذه الأثناء نحو 11 مليار ريال، من خلال حوالي 290 مليون سهم، بتنفيذ 66.7 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 0.5 بالمائة، فاقداً 41 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 8,092.6 نقطة.

واستقبل السوق السعودي أمس الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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