الغرف السعودية: القطاع الخاص ساهم بخفض النفقات الحكومية في 2019

الرياض ـ مباشر: ذكر مجلس إدارة الغرف السعودية أن إشراك القطاع الخاص بالمشاريع التنموية من خلال برنامج التخصيص، أسهم في خفض النفقات الفعلية لميزانية عام 2019م مقارنة بالنفقات المتوقعة بداية العام بنسبة 5.2 بالمائة.

وأوضح المجلس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص السعودي تفاعل بقوة مع برامج ومبادرات رؤية 2030، مما أسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة.

وأشار مجلس الغرف السعودية، في قراءة تحليلية لميزانية 2020م، أعدها مركز البحوث والدراسات بالمجلس، أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تمت منذ إطلاق رؤيتها 2030، بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأفاد مجلس الغرف السعودية بأن ميزانية عام 2020م أتت لتؤكد مكانه الاقتصاد السعودي وقدرته على التؤائم مع المتغيرات العالمية.

ونوه المجلس، إلى أن توقعات الميزانية بإيرادات غير نفطية بنحو 320 مليار ريال، تشكل 38 بالمائة، من إجمالي الإيرادات، يعكس مدى نجاح سياسات ومبادرات الدولة، في برنامج التحول الوطني.

وتابع: "أشارت بيانات الميزانية إلى أنه من المتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 2.9 بالمائة بنهاية عام 2019م، مقارنة بنمو بنسبة 1.9 بالمائة في عام 2018م".

وأشار مجلس الغرف السعودية، إلى أن تخصيص 200 مليار ريال، كخطة لتحفيز القطاع الخاص، ساعد في تحقيق قدر عال من التفاهم والانسجام بين قرارات الدولة ومصالح قطاع الأعمال.

وأوضح أن الاحصائيات المتعلقة بالائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص، تؤكد أن القطاع يحقق نمواً إيجابياُ، حيث بلغ نمو إجمالي الائتمان المصرفي حتى نهاية شهر أكتوبر 2019م نحو 4.2 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 1.6 بالمائة، لنفس الفترة من 2018م.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، يوم الاثنين الماضي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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