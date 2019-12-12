الصين: نعقد اتصالات وثيقة مع واشنطن بشأن التجارة

مباشر: قالت وزارة التجارة في الصين إنها تعقد اتصالات وثيقة بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، مع اقتراب الموعد النهائي لجولة جديدة من التعريفات.

وأوضحت المتحدث باسم الوزارة الصينية "قاو فينغ" في مؤتمر دوري، اليوم الخميس، أن الفريقين الاقتصادي والتجاري من كلا الجانبين يحافظان على اتصالات وثيقة، نقلاً عن وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تخضع سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار إلى تعريفات أمريكية جديدة بدايةً من يوم الأحد المقبل.

وكان تقرير إعلامي أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يعقد اجتماعاً مع مستشاري التجارة اليوم من أجل مناقشة تلك الخطوة

وفي وقت سابق، كانت الصين قد هددت بأنها قد تتخذ إجراءات انتقامية حال قامت الولايات المتحدة بتصعيد النزاع التجاري.