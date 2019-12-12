تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أكتوبر

مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو وفقاً للتوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع انخفاض إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بنحو 0.5 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل 0.1 بالمائة هبوط مسجل في الشهر السابق له بعد التعديل.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سوف يشهد انخفاضاً بنسبة 0.5 بالمائة في الشهر المقارن.

أداء الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر - (المصدر: يوروستيت)

وبحسب البيانات، فإن إنتاج السلع الرأسمالية انخفض بنسبة 2 بالمائة منا تراجع إنتاج الطاقة بنحو 0.7 بالمائة في حين ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.4 بالمائة.

كما زاد إنتاج السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.6 بالمائة و1.9 بالمائة على الترتيب، وفقاً للبيانات.

أما على أساس سنوي، فإن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تراجع بنسبة 2.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للوضع داخل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فإن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري وبنحو 1.7 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 10:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1128 دولار.