ربط إلكتروني لـ90 جهة حكومية سعودية

الرياض- مباشر: أنهت وزارة الخدمة المدنية السعودية، مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل أكثر من 86 بالمائة من موظفي القطاع العام.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذه الجهات استكملت المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.

وتكمن أهمية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصنّاع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.

ووفرت وزارة الخدمة المدنية ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة، أكثر من 27 خدمة إلكترونية في موقعها الإلكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.

صدرت مؤخراً توجيهات عليا للوزارات والجهات الحكومية السعودية لإكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية، لتوفير بيانات الموارد البشرية خلال 120 يومًا.

وجرى تكليف وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية مع تلك التوجيهات، وتسهل عمليات الربط الإلكتروني من الإجراءات المالية والإدارية والاستغناء عن المعاملات الورقية لتعزيز الشفافية والتأكد من سلامة الإجراءات.

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